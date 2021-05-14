«Авангард» продлил контракты с тренерами клуба

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракты с членами тренерского штаба клуба, сообщает официальный сайт команды.



Омский клуб подписал новые соглашения с тренером Дмитрием Рябыкиным на 1 сезон, с тренером вратарей Сергеем Звягиным на 2 сезона, с ассистентом видеотренера Петерисом Громсом на 1 сезон. У Жака Клутье и Алдиса Аболиньша остались действующие контракты с клубом. Константин Шафранов покинул клуб.



В клубе отметили, что хотели максимально сохранить чемпионский состав тренерского штаба, это было пожелание главного тренера Боба Хартли. Также руководство поделилось планами пригласить специалиста на замену Шафранову, подчеркнув что многие поклонники омского «Авангарда» будут рады видеть этого человека на тренерском мостике команды.

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