Владелец «Вашингтона» развеял переживания по поводу нового контракта Овечкина

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис рассказал о ситуации с новым контрактом российского нападающего клуба Александра Овечкина.
«Я не волнуюсь, он тоже. Наша забота сейчас — матчи с „Бостон Брюинз“. Овечкин очень долгое время с нами, он верит и доверяет клубу, а также понимает, что сейчас важно сконцентрироваться на плей-офф», — приводит слова Леонсиса журналист Саманта Пелл в «твиттере».
Ранее сообщалось, что по информации источников Овечкин в настоящий момент ведёт переговоры о продлении контракта с «Кэпиталз» и нет никаких причин, по которым переговоры могут пройти неудачно.
Россиянин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах и впервые за 16 лет своей карьеры в НХЛ не смог забросить 30 шайб за сезон – это личный антирекорд Овечкина. Из-за травмы он пропустил семь из девяти последних игр. По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков в 56 матчах и занял второе место в таблице Восточного дивизиона. В первом раунде Кубка Стэнли подопечные Питера Лавиолетта встретятся с «Бостоном».
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