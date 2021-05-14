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Зуб продлил контракт с «Оттавой» на два года

Зуб продлил контракт с «Оттавой» на два года
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб продлил контракт с клубом. Соглашение подписано на два сезона, сообщает агент Дэн Мильштейн в своём "твиттере".

По информации журналиста Эллиотта Фридмана, которую он опубликовал в "Твиттере", сделка рассчитана на $ 5 млн. $1,75 млн Зуб заработает за первый год и $3,25 млн во второй год контракта.

Напомним, текущий сезон в Национальной хоккейной лиге первый для Артёма Зуба. Защитник провёл 47 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 очков: забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач. Ранее «Оттава» подтвердила, что Зуб сыграет на чемпионате мира — 2021 в Латвии за сборную России.

По итогам чемпионата «Сенаторз» заняли пятое место в таблице Северного дивизиона и не вышли в плей-офф.

Артём Зуб выступал в МХЛ за «Амурских тигров», а также в Континентальной хоккейной лиге за хабаровский «Амур» и петербургский СКА.

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