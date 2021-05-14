Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-игрок «Ак Барса» Азеведу подписал контракт с «Цюрихом»

Экс-игрок «Ак Барса» Азеведу подписал контракт с «Цюрихом»
Хоккей / Прочие турниры 0

Нападающий Джастин Азеведу подписал контракт с швейцарским «Цюрихом», сообщает официальный сайт клуба.

Хоккеист заключил соглашение с командой на 2 года. Игрок будет выступать под 51-м номером. Спортивный директор «Цюриха» Свен Лойенбергер отметил способность Азеведу играть на нескольких позициях, что обеспечит гибкость команде. Также в ходе перечисления преимуществ хоккеиста Лойенбергер рассказал, что в команде требовался такой специалист по вбрасываниям.

Азеведу играл в «Ак Барсе» с 2014 года. В сезоне-2017/2018 он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина, став самым ценным игроком в плей-офф. В начале декабря 2020 года Азеведу улетел в Канаду — «Ак Барс» отпустил его домой на две недели по семейным обстоятельствам. Канадец должен был вернуться в Казань до конца декабря, но уведомил клуб, что останется в Канаде.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021