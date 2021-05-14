Рик Боунесс останется главным тренером «Далласа» в новом сезоне

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал, что несмотря на невыход команды в плей-офф, главный тренер Рик Боунесс продолжит работу с клубом в будущем сезоне, сообщает журналист Мэттью Де Франкс в своём 'твиттере".



Нилл также ожидает, что помимо Боунесса, работу в «Далласе» продолжит весь тренерский штаб команды.



Напомним, «Даллас Старз», являющийся финалистом Кубка Стэнли сезона 2019/2020, не смог пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата. «Старз» с 60-ю очками расположились на пятом месте в Центральном дивизионе. «Даллас» одержал 17 побед и потерпел 19 поражений. Впервые с сезона-2014/15 команда, игравшая в прошлогоднем финале Кубка Стэнли, не вышла в плей-офф.



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