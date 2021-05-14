Рик Боунесс останется главным тренером «Далласа» в новом сезоне
Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал, что несмотря на невыход команды в плей-офф, главный тренер Рик Боунесс продолжит работу с клубом в будущем сезоне, сообщает журналист Мэттью Де Франкс в своём 'твиттере".
Нилл также ожидает, что помимо Боунесса, работу в «Далласе» продолжит весь тренерский штаб команды.
Напомним, «Даллас Старз», являющийся финалистом Кубка Стэнли сезона 2019/2020, не смог пробиться в плей-офф Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата. «Старз» с 60-ю очками расположились на пятом месте в Центральном дивизионе. «Даллас» одержал 17 побед и потерпел 19 поражений. Впервые с сезона-2014/15 команда, игравшая в прошлогоднем финале Кубка Стэнли, не вышла в плей-офф.
Капризов и Сорокин в списке новичков НХЛ, которые могут выстрелить в плей-офф
Рекомендуем вам
- 14 мая 2021
-
18:57
-
18:35
-
18:11
-
17:56
-
17:29
-
17:07
-
16:49
-
16:26
-
16:14
-
15:55
-
15:44
-
15:19
-
14:50
-
14:25
-
14:06
-
13:37
-
13:14
-
12:58
-
12:30
-
12:30
-
12:14
-
11:56
-
11:38
-
11:33
-
11:05
-
10:33
-
10:27
-
10:22
-
09:51
-
09:46
-
08:49
-
08:40
-
07:39
-
07:15
-
07:04
Партнерский контент
Рекомендуем вам