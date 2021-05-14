Главный тренер «Колорадо»: решить исход игры у нас могли абсолютно разные игроки

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар подвёл итоги регулярного чемпионата.



«Мне нравится, как мы закончили регулярный сезон. Мне нравится, как парни усваивают задание, исполняют разные роли, делают это каждый вечер. Несколько матчей в чемпионате складывались плохо для нас, но мы их выиграли. И мы побеждали в тех матчах, когда играли хорошо. У нас часто находились совершенно разные ребята, которые могли решить судьбу игры», — приводит слова Беднара сайт НХЛ.



«Колорадо Эвеланш» впервые за 20 лет и в третий раз в своей истории стал победителем Президентского кубка НХЛ, который вручается за завершение регулярного чемпионата с наибольшим количеством очков. Ранее это удавалось «лавинам» в сезонах-1996/1997 и 2000/2001.

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