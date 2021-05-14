Вратарь «Югры» продолжит карьеру в Финляндии

Вратарь «Югры» Константин Волков продолжит карьеру в Финляндии, сообщает хоккейный агент и эксперт по молодёжному хоккею Алексей Дементьев в "твиттере".



Название клуба, а также длительность контракта пока что не сообщаются. В ВХЛ Волков выступал за «СКА-Неву», «Сокол» и «Югру», С 2017 по 2021 год вратарь провёл 73 игры в лиге. На своём счету голкипер имеет показатель в 91,6% отражённых бросков.



Волков стал обладателем Кубка Петрова в составе «Югры». Ханты-мансийский клуб выиграл главный трофей Высшей хоккейной лиги, обыграв в пятом матче финальной серии новокузнецкий «Металлург» — 2:1.

«Югра» с 2010 по 2018 годы играла в КХЛ. Югорчане ранее также получили Кубок Шёлкового пути за победу в регулярном чемпионате ВХЛ нынешнего сезона.