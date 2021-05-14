Ален Виньо продолжит тренировать «Филадельфию» в новом сезоне
Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо продолжит работу с клубом в будущем сезоне, сообщает журналист Пьер Лебрюн в 'твиттере".
По информации источника, руководство клуба подтвердило, что Виньо останется на посту главного тренера команды на будущий сезон, несмотря на невыход команды в плей-офф. Ранее наставник заявлял, что ему требуется время, чтобы подумать о прошедшем сезоне.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» набрала 58 очков и заняла шестое место в таблице Восточного дивизиона, таким образом не сумев квалифицироваться в плей-офф. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона вышли в розыгрыш Кубка Стэнли-2021.
Виньо: я всех подвёл и не смог вернуть корабль «Филадельфии» в нужное русло
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