«Барыс» обменял Шевченко в «Авангард» в обмен на денежную компенсацию

Хоккейный клуб «Авангард» произвел обмен с «Барысом». Омский клуб пополнит 25-летний нападающий Дмитрий Шевченко, клуб из Нур-Султана получит денежную компенсацию, сообщает официальный сайт «Авангарда».



У Шевченко действующий двухлетний контракт. В прошедшем сезоне форвард провел 52 матча, в которых набрал 6 (1+5) очков. Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков отметил, что системе омского клуба нужны габаритные, но быстрые игроки. Такими качествами обладает Шевченко.



В КХЛ форвард сыграл 223 матча, забросил 17 шайб, сделал 23 передачи, набрал 167 минут штрафа и имеет показатель полезности «-23».



За свою карьеру Шевченко выступал за «Атланты» (Мытищи), ХК МВД и «Динамо» (Балашиха), «Торпедо» (Усть-Каменогорск), «Барыс» (Нур-Султан).

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