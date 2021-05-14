Сборная Швеции отсеяла новичка «Сибири» из состава команды в ходе подготовки к ЧМ-2021
Пресс-служба сборной Швеции в официальном «твиттере» Федерации хоккея сообщила об изменениях в составе команды в ходе подготовки к чемпионату мира 2021 года .
Расположение сборной покинули голкипер Никлас Рубин, защитник Густаф Бекстрём, а также нападающие Фредрик Олофссон, Вильям Эклунд и пополнивший состав «Сибири» в это межсезонье Антон Ведин. Подчёркивается, что Эклунд и Ведин покинули сборную из-за травм.
Ведин в этом сезоне сыграл три матча за сборную Швеции на Евротуре, в которых набрал 3 (1+2) очка.
Напомним, помимо Швеции в группе A выступают команды Беларуси, Чехии, Дании, России, Словакии, Швейцарии и Великобритании. Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.
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