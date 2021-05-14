Генеральный менеджер «Ак Барса» прокомментировал подписание Бобкова

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал подписание контракта с вратарём Игорем Бобковым. Соглашение с голкипером заключено на один год.
«Мы рады видеть Игоря в составе «Ак Барса». Это солидный вратарь, соответствующий уровню топ-клуба КХЛ. Для нас важно иметь российскую бригаду разноплановых вратарей. Бобков в хорошем возрасте – это опытный игрок, уже ставший обладателем Кубка Гагарина и готовый повторить успех. Уверены, что Игорь готов составить сильный тандем с Тимуром Биляловым», — приводит слова Якубова официальный сайт клуба.
Прошлый сезон голкипер провёл в составе омского «Авангарда» и стал обладателем Кубка Гагарина. В регулярном чемпионате Бобков принял участие в 30 матчах, одержал 18 побед и отразил 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,01.
- 14 мая 2021
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