Григоренко: готов сыграть в сборной России и с краю, и в центре нападения, навык остался

Нападающий сборной России Михаил Григоренко заявил, что готов выйти на лёд в заключительном матче Чешских игр и сыграть на любой позиции форварда.



«Да, я готов играть с Чехией. Уже успел посмотреть игру нашей команды с финнами. Хочется как можно быстрее влиться в коллектив и приносить пользу. Многих ребят хорошо знаю, со многими играл, есть ребята помоложе. Прекрасно знаком с Максом Шалуновым, Лёхой Марченко, Антоном Слепышевым, его тёзкой Бурдасовым.



Мы с Валерием Николаевичем Брагиным вместе работали на молодёжном чемпионате мира в Калгари в 2012 году. Главный тренер обозначил мне свои требования, всё пояснил. Сказал, что приступаем к работе. Готов ли сыграть в центре или с краю нападения? Да, и там, и там. Я раньше был центральным нападающим, навык остался. Как тренеры посчитают нужным, так и будет. Готов сыграть на любой позиции», — сказал Григоренко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.



«Капризов в одиночку поднял «Миннесоту» с колен». Интервью с Михаилом Григоренко Нападающий сборной России рассказал о готовности к чемпионату мира, сложностях игры в «Коламбусе» и ситуации с контрактом.