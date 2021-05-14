Генменеджер «Авангарда»: Шевченко — быстрый и габаритный, нам был необходим такой игрок

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков прокомментировал подписание 25-летнего нападающего Дмитрия Шевченко.



«За Дмитрием Шевченко мы следим давно. Для нашей системы нужны быстрые и габаритные игроки, и Шевченко именно такой – рост 195 сантиметров, вес 101 кг. Он способен навязывать единоборства и выигрывать их, может играть как в центре, так и на краю. Такой хоккеист будет полезен в различных ситуациях на площадке, и нам был необходим именно такой универсальный нападающий как Шевченко. А его возраст – 25 лет – позволяет нам рассчитывать на долгосрочное сотрудничество», — приводит слова Волкова официальный сайт омской команды.



Хоккейный клуб «Авангард» произвел обмен с «Барысом». Омский клуб пополнит 25-летний нападающий Дмитрий Шевченко, клуб из Нур-Султана получит денежную компенсацию. В КХЛ Шевченко сыграл 223 матча, забросил 17 шайб, сделал 23 передачи, набрал 167 минут штрафа и имеет показатель полезности «-23».