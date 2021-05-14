«Хоккейная жизнь коротка». Новичок «Авангарда» Брюквин — о причинах ухода из «Динамо»

Нападающий «Авангарда» Владимир Брюквин рассказал, почему принял решение уйти из московского «Динамо» и перейти в омский клуб.



«Динамо» могло как повторить предложение, так и отпустить меня. До этого я никогда не менял команду в КХЛ. Все переживания были внутри меня. На повседневной жизни это никак не сказалось: занимался бытовыми делами. Агент не рассказывал о ходе переговоров. Я находился в полной неизвестности. Не знал, что решит «Динамо» и мне никто ничего не говорил.



Слышал ли что-то раньше об интересе со стороны «Авангарда»? Я слышал, что меня хотели поменять в сентябре. Да и вообще, насколько я знаю, «Авангард» давно проявлял ко мне свой интерес. Где-то около двух лет. Рад, что они в итоге вышли на меня с конкретным предложением.



Агент сказал, что «Динамо» хочет понизить мою зарплату в два раза. Во многом поэтому я и принял предложение «Авангарда». Я понимаю, что у меня был неудачный сезон. Ну как неудачный? Начиналось всё неплохо, но потом две травмы подряд. Не сумел вкатиться, да и доверие было уже не то, что на старте сезона. Но так или иначе, я всё равно отдал «Динамо» семь лет. На мой взгляд, могли бы условия предложить поприятнее. Да и вообще, хоккейная жизнь коротка. У всех первостепенно желание обеспечить жизнь себе и своей семьей. Считаю, это нормально", — приводит слова Брюквина сайт КХЛ.



2 мая Владимир Брюквин принял квалификационное предложение омского «Авангарда». По регламенту Континентальной хоккейной лиги бело-голубые в течение недели имели право повторить предложение и сохранить игрока в своем составе. Руководство клуба совместно с главным тренером приняли решение не повторять предложение. С 9 мая Владимир Брюквин стал игроком омского «Авангарда».