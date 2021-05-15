М. Григоренко: в «Коламбусе» мне говорили: «Сиди и жди своего шанса». Я и ждал

Нападающий сборной России Михаил Григоренко рассказал о сложностях выступления в составе «Коламбус Блю Джекетс» регулярном чемпионате НХЛ.



«В принципе, полсезона команда шла и боролась за плей-офф, одно-два очка отставания. Потом «Нэшвилл» стал здорово играть, прибавил, оторвался. Перед дедлайном руководством «Блю Джекетс» было принято решение об обмене нескольких ведущих игроков. Все сразу поняли, что сезон для нас закончен, моральное состояние было далеко от идеала. Но зато в сборную съезжу, подумал я (смеётся).



Переводу в запас не удивился. Всякое может случиться. Удивлён, что не играл. Никто особо ничего не объяснял. Говорили, что всё неплохо, ты играешь нормально, но есть молодые ребята, которым нужно больше играть. Сиди и жди своего шанса. Я и ждал», — сказал Григоренко в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

