Илья Михеев набрал 40-е очко в карьере в НХЛ

В эти минуты в Виннипеге на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости завершился второй период. Один из голов за «Торонто» забил российский нападающий Илья Михеев. Также в этой встрече он отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин забил седьмой гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 11 результативных передач в 54 играх. В карьере в НХЛ он набрал 40-е и 41-е очко (15+26) в 93 матчах.

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Ранее стало известно, что «Колорадо Эвеланш» стал победителем регулярного сезона НХЛ. Также определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.