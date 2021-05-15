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Главный тренер «Вашингтона» считает, что в игре Овечкина нет признаков спада

Главный тренер «Вашингтона» считает, что в игре Овечкина нет признаков спада
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал снижение результативности в игре российского нападающего столичной команды Александра Овечкина.

«Он очень быстрый, когда катит. И жёсткий, когда играет в тело. Я уже не говорю о его бросках. Они всегда опасны. Я не вижу признаков спада», — приводит слова Лавиолетта сайт НХЛ.

Россиянин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах и впервые за 16 лет своей карьеры в НХЛ не смог забросить 30 шайб за сезон, это личный антирекорд Овечкина. Из-за травмы он пропустил семь из девяти последних игр.

«Вашингтон» не проходил выше первого раунда плей-офф в прошлом и позапрошлом годах, хотя результативность Овечкина не снизилась. В 2019 году он набрал девять (4+5) очков в серии против «Каролины Харрикейнз», в которой команды провели семь матчей. В прошлом году «Кэпиталз» за пять встреч проиграли серию «Нью-Йорк Айлендерс». В ней Овечкин заработал пять (4+1) баллов за результативность.

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