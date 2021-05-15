Овечкин — о новом контракте: это меня не волнует. Мы хотим ещё раз завоевать Кубок Стэнли

Российский нападающий клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что триумф команды в Кубке Стэнли для него важнее, чем переговоры по новому контракту.



«Меня это не волнует. Почему это должно меня волновать? Мы хотим победить. Хотим завоевать Кубок еще один раз для города и для нас», — приводит слова капитана «Вашингтона» официальный сайт НХЛ.



Как и в 2008 году, когда Овечкин заключил с «Кэпиталз» 13-летний контракт на $124 млн, хоккеист опять ведет переговоры с клубом без агента.



Несмотря на пропущенные матчи, Овечкин снова стал лучшим снайпером команды, забросив 24 шайбы, и продолжил восхождение в списке самых метких игроков в истории НХЛ. Сейчас на его счету 730 точных бросков, и ему нужен еще один гол, чтобы разделить пятое место с Марселем Дионном. В этом году он обогнал Майка Гартнера (708 голов) и Фила Эспозито (717), поднявшись с восьмой строчки на шестую. По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков в 56 матчах и занял второе место в таблице Восточного дивизиона. В первом раунде Кубка Стэнли подопечные Питера Лавиолетта встретятся с «Бостоном».

Главный тренер «Вашингтона» считает, что в игре Овечкина нет признаков спада