Кирилл Панюков перешёл в «Ак Барс»

Хоккейный клуб «Ак Барс» произвел обмен с «Барысом». Состав казанского клуба пополнил 23-летний нападающий Кирилл Панюков. Его прежний клуб получил денежную компенсацию, сообщает официальный сайт «Ак Барса».
Контракт с игроком будет действовать до 30 апреля 2023 года. В сезоне 2020/21 Кирилл провёл 33 матча в составе «барсов» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (8+8) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф он добавил в свою статистику 7 (4+3) очков в шести играх.
Всего в КХЛ Панюков отыграл 140 матчей за «Барыс» и оформил 33 (18+15) очка.
Хоккеист родился 22 мая 1997 года в Астане (Казахстан). Почти всю свою карьеру он провёл в системе «Барыса» – кроме сезона-2017/2018, когда он играл в Северной Америке. Всё остальное время он выступал за «Снежных барсов» (МХЛ), «Номад» (чемпионат Казахстана/ВХЛ) и «Барыс» (КХЛ). Привлекался в юниорскую (U18), молодёжную (U20) и национальную сборную Казахстана.
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