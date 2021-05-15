Расписание матчей первого раунда Кубка Стэнли

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала расписание первого раунда Кубка Стэнли-2021.



Восточный дивизион:



«Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс» проведут свои матчи 16, 18, 20 и 22 мая. Дополнительные даты: 24, 26 и 28 мая.



«Вашингтон Кэпиталз» и «Бостон Брюинс» сыграют 15, 17, 19 и 21 мая, если потребуется, команды встретятся 23, 25 и 27 мая.



Центральный дивизион:



«Каролина Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз» проведут матчи 17, 19, 21 и 23 мая, дополнительные даты – 25, 27, 29 мая.



«Флорида Пантерз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграют 16, 18, 20 и 22 мая, резервные дни – 24, 26, 28 мая.



Северный дивизион:



«Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс» проведут матчи 20, 22, 24 и 25 мая, дополнительные даты – 27, 29 и 31 мая.



«Эдмонтон Ойлерз» и «Виннипег Джетс» встретятся 19, 21, 23 и 24 мая, если понадобится, сыграют 26, 28 и 30 мая.



В Западном дивизионе «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш» борются за первое место. Пока лидирует «Вегас», но если «Колорадо» обыграет «Лос-Анджелес Кингз» 14 мая, то возглавит таблицу и выйдет в плей-офф с первого места.



1-е место («Вегас» / Колорадо») сыграет с «Сент-Луис Блюз» 17, 19, 21 и 23 мая, дополнительные дни – 25, 27, 29 мая.



2-е место («Вегас» / «Колорадо») встретится с «Миннесотой Уайлд» 16, 18, 20 и 22 мая, если понадобится, команды сыграют 24, 26 и 28 мая.