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Вратарь «Далласа» Худобин поделился мнением о возможном выходе на драфт расширения

Вратарь «Далласа» Худобин поделился мнением о возможном выходе на драфт расширения
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь «Далласа» Антон Худобин прокомментировал информацию о возможном попадании под драфт расширения для нового клуба лиги «Сиэтла».

«Посмотрим, что произойдет. У меня было несколько встреч с тренерским штабом и генеральным менеджером „Даллас Старз“ Джимом Ниллом. Что вам сказать? Будет драфт расширения. Я не знаю, что там произойдет. Все прояснится 21 июля. Пока я буду отдыхать. Когда придет время, тогда и будем думать», — приводит слова российского голкипера официальный сайт НХЛ.

Драфт расширения лиги для нового клуба НХЛ «Сиэтл Кракен» состоится 21 июля и пройдет по тем же правилам, как и в 2017 году, когда состав формировал «Вегас Голден Найтс». «Сиэтл» может выбрать по одному игроку из каждого клуба, кроме «Голден Найтс». Команды НХЛ имеют право защитить семь нападающих, трех защитников и одного вратаря, либо восемь полевых игроков и одного голкипера. Если клуб не хочет защитить от драфта игрока, в контракте которого есть пункт о невозможности обмена, руководство команды должно уговорить хоккеиста отказаться от этого положения.

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