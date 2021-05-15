Игроки НХЛ Тобиас Ридер и Леан Бергманн сыграют за Германию на ЧМ-2021
Нападающий клуба НХЛ «Баффало Сейбрз» Тобиас Ридер и форвард «Сан-Хосе Шаркс» Леан Бергманн примут участие на чемпионате Мира 2021 года в составе национальной сборной Германии, сообщает журналист Чапин Лангво в "твиттере".
Ридер первого декабря 2014 года установил рекорд среди новичков лиги, забив две шайбы с разницей 58 секунд во времени в ворота «Эдмонтона». Впервые за сборную Германии на чемпионате мира сыграл в 2014 году. Всего в НХЛ форвард провёл 473 игры, набрав 145 (64 + 81) очков.
Бергманн сыграл 13 матчей в лиге, имея в своём активе одну результативную передачу. Нападающий дебютировал в игре с «Вегасом» 2 октября 2019 года.
Чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня.
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