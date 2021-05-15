Антон Курьянов вошёл в состав тренерского штаба «Авангарда»
Хоккейный клуб «Авангард» заключил контракт на 1 сезон с тренером Антоном Курьяновым, сообщает официальный сайт омского клуба.
Курьянов — воспитанник усть-каменогорского и омского хоккея. Чемпион России среди юношей.
Выступал за «Омские Ястребы» и «Авангард»-ВДВ (Омск), «Мостовик» (Курган), «Авангард» (Омская область), «Сибирь» (Новосибирск), «Трактор» (Челябинск).
Курьянов занимает 14 место в списке снайперов «Авангарда» за всю историю. Является лучшим снайпером «Авангарда» по итогам чемпионата 2007 года – 30 шайб. В высшем российском дивизионе провёл 664 матча, забросил 150 шайб, сделал 186 передач. Всего за карьеру нападающий в различных лигах сыграл 807 матчей, забросил 218 шайб, сделал 255 передач, набрал 344 минуты штрафа.
«Авангард» продлил контракты с тренерами клуба
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