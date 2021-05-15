Ледовый холл на стадионе «Даугава» сдан в эксплуатацию для проведения ЧМ-2021

Ледовый холл на территории стадиона «Даугава» сдан в эксплуатацию, сообщает латвийский новостной портал Delfi.



В среду, 12 мая, инспекторы Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) посетили ледовый холл стадиона «Даугава» и пришли к выводу, что большая часть недостатков пожарной безопасности, ранее выявленных службой, устранена, но не все. Ледовый холл «Даугава» планировалось сдать в эксплуатацию 17 марта. Позже дату перенесли на 30 апреля, но и в эти сроки уложиться не удалось. После двух переносов холл должны были сдать в эксплуатацию 5-7 мая, но и на этот раз в работе строителей были выявлены недостатки.



В ходе проверки ледового холла 14 мая инспекторы констатировали, что выявленные недостатки в области пожарной безопасности устранены. Директор департамента спорта Министерства образования и науки Эдгар Северс сообщал, что строительная компания ARMS Group заплатит штраф за задержки в строительстве ледового холла в соответствии с условиями в заключённом ранее договоре. По некоторым данным, один день задержки обойдётся строителю в сумму до пяти тысяч евро.



Во время предстоящего чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Риге, ледовый холл на стадионе «Даугава» будет отведён под тренировки национальных сборных. Матчи турнира будут проходить на «Арене Рига» и в Олимпийском спортивном центре.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня.

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