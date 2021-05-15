«Металлург» продлил контракт с нападающим Богданом Потехиным

«Металлург» продлил контракт с форвардом Богданом Потехиным на один сезон, сообщает официальный сайт КХЛ.
В прошедшем сезоне Потехин провёл 26 в регулярном чемпионате, набрав 3 (2+1) очка в составе магнитогорского клуба.
Игрок начал профессиональную карьеру в молодёжной команде «Стальные Лисы» в 2009 году. Уже в следующем сезоне провёл за команду мастеров «Металлург» 29 матчей. До 2017 года выступал в системе магнитогорского клуба, став обладателем Кубка Харламова в составе молодёжной команды «Стальные Лисы» в 2010 году и двукратным обладателем Кубка Гагарина в 2014 и 2016 годах в составе команды мастеров «Металлург». В 2017 году перешел в хабаровский «Амур», где выступал неполные два сезона. По ходу сезона 2018/19 перешел в подмосковный «Витязь», а прошедший сезон начал в команде «КРС-БГУ» Пекин в ВХЛ.
Пополнил состав магнитогорского «Металлурга» по ходу сезона 2019/2020.
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