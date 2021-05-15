ВХЛ огласила список лучших игроков сезона

ВХЛ объявила лауреатов различных премий по итогам прошедшего сезона, сообщает официальный сайт лиги.
Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Кирилл Пилипенко из «Югры». Кирилл также признан MVP плей-офф, лучшим нападающим сезона и обладателем приза имени Анатолия Фирсова как лучшего игрока по мнению хоккеистов ВХЛ. Хоккеист набрал 58 (27+31) очков в 45 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 20 (12+8) баллов.
Лучшим вратарём сезона стал Денис Синягин («Динамо Санкт-Петербург»), лучший защитник — Иван Лекомцев («Югра»), лучший новичок — Александр Жабреев («Динамо Санкт-Петербург»).
Лучшим тренером признан Вадим Епанчинцев из «Югры», а лучшим руководителем клуба — генеральный директор ханты-мансийской команды Василий Филипенко. Лучший судья — Иван Ермолаев.
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