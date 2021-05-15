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ВХЛ огласила список лучших игроков сезона

ВХЛ огласила список лучших игроков сезона
Хоккей / ВХЛ 0

ВХЛ объявила лауреатов различных премий по итогам прошедшего сезона, сообщает официальный сайт лиги.

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Кирилл Пилипенко из «Югры». Кирилл также признан MVP плей-офф, лучшим нападающим сезона и обладателем приза имени Анатолия Фирсова как лучшего игрока по мнению хоккеистов ВХЛ. Хоккеист набрал 58 (27+31) очков в 45 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 20 (12+8) баллов.

Лучшим вратарём сезона стал Денис Синягин («Динамо Санкт-Петербург»), лучший защитник — Иван Лекомцев («Югра»), лучший новичок — Александр Жабреев («Динамо Санкт-Петербург»).

Лучшим тренером признан Вадим Епанчинцев из «Югры», а лучшим руководителем клуба — генеральный директор ханты-мансийской команды Василий Филипенко. Лучший судья — Иван Ермолаев.

Два клуба могут вступить в ВХЛ в следующем сезоне
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