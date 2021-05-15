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Сборная России уступает Чехии после первого периода

Сборная России уступает Чехии после первого периода
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 15 мая, сборная России играет третий матч на четвёртом этапе Евротура — Чешских играх. В заключительном матче турнира сборная России встречается с национальной командой Чехии. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. После первого периода россияне уступают (0:1).

Единственную шайбу забросил Филип Задина на 11-й минуте.

Чешские игры стартовали 12 мая и продлятся до 15 мая. Они рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.

Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. В первом матче турнира сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4. Во втором матче турнира сборная России уступила национальной команде Финляндии со счётом 1:4. Напомним, из-за поражения от Финляндии россияне прервали рекордную победную серию из 10 матчей. Ранее подопечные Валерия Брагина не потерпели ни одного поражения на турнире.

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