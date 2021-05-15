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Сборной России отказали в челлендже на Евротуре из-за отсутствия на арене офсайдных камер

Сборной России отказали в челлендже на Евротуре из-за отсутствия на арене офсайдных камер
Хоккей / Евротур 0

Как стало известно «Чемпионату», сборная России по хоккею не смогла взять тренерский запрос на Чешских играх из-за отсутствия на арене камер.

После первого гола в ворота сборной России на матче Чешских игр против хозяев турнира тренерский штаб сборной хотел сделать тренерский запрос на положение «вне игры». Однако судейская бригада, обслуживающая матч, заявила, что это сделать невозможно по причине отсутствия камер системы видеогол на «О2 Арене» в Праге.

Фото: Александр Рожков

После первого периода россияне уступают со счётом 0:1.

Чешские игры стартовали 12 мая и продлятся до 15 мая. Они рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.

Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. В первом матче турнира сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4. Во втором матче турнира сборная России уступила национальной команде Финляндии со счётом 1:4. Напомним, из-за поражения от Финляндии россияне прервали рекордную победную серию из 10 матчей. Ранее подопечные Валерия Брагина не потерпели ни одного поражения на турнире.

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