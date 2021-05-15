Опубликован состав сборной Словакии на чемпионат мира — 2021

Сборная Словакии в «Твиттере» объявила состав на предстоящий чемпионат мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.



Вратари: Юлиус Гудачек, Адам Хуска, Бранислав Кондрат.

Защитники: Мартин Бучко, Марек Дялога, Даниэль Гахулинец, Мартин Гернат, Марио Грман, Михал Иван, Адам Яношик, Самуэль Княжко, Симон Немец, Мислав Росандич.

Нападающие: Дэвид Буц, Петер Цегларик, Мартин Фашко-Рудаш, Адриан Холешински, Марек Гривик, Милош Келемен, Михал Криштоф, Роберт Лантоши, Адам Лишка, Кристиан Поспишил, Милош Роман, Павол Скалицки, Юрай Слафковски, Мариан Студенич, Матуш Сукель.

На чемпионате мира сборная Словакии сыграет в одной группе с Беларусью, Великобританией, Россией, Швейцарией, Данией, Швецией и Чехией.