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Опубликован состав сборной Словакии на чемпионат мира — 2021

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Опубликован состав сборной Словакии на чемпионат мира — 2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Сборная Словакии в «Твиттере» объявила состав на предстоящий чемпионат мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

Вратари: Юлиус Гудачек, Адам Хуска, Бранислав Кондрат.

Защитники: Мартин Бучко, Марек Дялога, Даниэль Гахулинец, Мартин Гернат, Марио Грман, Михал Иван, Адам Яношик, Самуэль Княжко, Симон Немец, Мислав Росандич.

Нападающие: Дэвид Буц, Петер Цегларик, Мартин Фашко-Рудаш, Адриан Холешински, Марек Гривик, Милош Келемен, Михал Криштоф, Роберт Лантоши, Адам Лишка, Кристиан Поспишил, Милош Роман, Павол Скалицки, Юрай Слафковски, Мариан Студенич, Матуш Сукель.

На чемпионате мира сборная Словакии сыграет в одной группе с Беларусью, Великобританией, Россией, Швейцарией, Данией, Швецией и Чехией.

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