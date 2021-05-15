Виктор Олофссон стал пятым игроком из НХЛ в составе сборной Швеции на ЧМ-2021

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Виктор Олофссон сыграет за сборную Швеции на чемпионате мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает Expressen.se.
Форвард «Баффало» стал пятым хоккеистом из Национальной хоккейной лиги, который сыграет за шведскую сборную. Остальные четыре хоккеиста также нападающие: Адриан Кемпе, Рихард Ракелль, Маркус Соренсен и Исак Лундестрём.
В текущем сезоне НХЛ Олофссон провёл 56 матчей и набрал 32 очка: забросил 13 шайб и отдал 19 результативных передач.
По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял восьмое место в таблице Восточного дивизиона и не вышел в плей-офф.
На чемпионате мира шведская сборная сыграет в одной группе с Беларусью, Великобританией, Россией, Швейцарией, Данией, Словакией и Чехией.
- 15 мая 2021
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