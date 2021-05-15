Генменеджер «Оттавы»: Артём Зуб по праву играет в первых двух защитных парах

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион поделился мнением о продлении контракта с российским защитником Артёмом Зубом.



«Мы очень довольны первым сезоном Артёма в Северной Америке. Он усердно работал, чтобы зарекомендовать себя в качестве надёжного игрока НХЛ, который по праву играет в первых двух защитных парах. Мы ждём, что он будет только прогрессировать и укрепит нашу оборону в предстоящие годы», – цитирует Дориона официальный сайт НХЛ на русском языке.



Ранее сообщалось, что россиянин продлил контракт с «Оттавой» на два сезона.



В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Зуб провёл 47 матчей и набрал в них 14 очков: забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач.

Напомним, защитник сыграет за сборную России на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня.