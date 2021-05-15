Опубликован состав сборной Германии на чемпионат мира — 2021

Сборная Германии в «Твиттере» объявила состав на предстоящий чемпионат мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня, сообщает Deutscher Eishockey-Bund.
Вратари: Брюкманн («Адлер», Германия), Нидербергер («Айсбэрен», Германия), Тройтле («Нюрнберг», Германия).
Защитники: Биттнер («Вольфсбург», Германия), Брандт («Штраубинг», Германия), Гаванке («Манитоба», АХЛ), Хольцер («Автомобилист»), Мюллер («Айсбэрен», Германия), Мюллер («Кёльн», Германия), Новак («Дюссельдорф», Германия), Зайдер («Рёгле», SHL), Вагнер («Ингольштадт», Германия).
Нападающие: Бергманн («Сан-Хосе»), Эдер («Штраубинг», Германия), Крэммер, Айзеншмид, Лойбл, Плахта (все — «Адлер», Германия), Фишбух («Дюссельдорф», Германия), Кастнер, Д. Петерка (все — «Ред Булл», Германия), Кюнхакль («Бриджпорт», АХЛ), Нобельс, М. Петерка, Пфёдерль, Райхель (все — «Айсбэрен», Германия), Ридер («Баффало»), Тиффельс («Кёльн», Германия).
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