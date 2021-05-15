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Сборная России уступила Чехии в заключительном матче Евротура

Сборная России уступила Чехии в заключительном матче Евротура
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 15 мая, сборная России играла третий матч на четвёртом этапе Евротура — Чешских играх. В заключительном матче турнира сборная России уступила Чехии со счётом 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).

На 11-й минуте Филип Задина открыл счёт в матче, на 21-й Иржи Секач реализовал буллит и увеличил преимущество чехов, а на 31-й Якуб Флек сделал счёт крупным. Сразу после третьей пропущенной шайбы тренерский штаб сборной России заменил голкипера Федотова. Место в воротах занял Александр Самонов. Ещё одну шайбу забросил Томаш Зохорна на 41-й минуте.

Чешские игры стартовали 12 мая и продлятся до 15 мая. Они рассматриваются как заключительный этап подготовки к чемпионату мира по хоккею, который начнётся в Латвии 21 мая.

Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. В первом матче турнира сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4. Во втором матче турнира сборная России уступила национальной команде Финляндии со счётом 1:4. Напомним, из-за поражения от Финляндии россияне прервали рекордную победную серию из 10 матчей. Ранее подопечные Валерия Брагина не потерпели ни одного поражения на турнире.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Carlson
15 мая 2021, суббота. 16:00 МСК
Чехия
Окончен
4 : 0
Россия
1:0 Задина – 10:02' (5x5)   2:0 Секач – 20:38' (бул)   3:0 Флек (Смейкал) – 31:32' (5x5)   4:0 Зогорна (Шулак, Хитил) – 40:54' (5x5)
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