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Кучеров тренируется в первом звене «Тампы» перед матчем плей-офф с «Флоридой»

Кучеров тренируется в первом звене «Тампы» перед матчем плей-офф с «Флоридой»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров восстановился от травмы и приступил к тренировкам команды в первом звене. Помимо Кучерова восстановился форвард Стивен Стэмкос, тренирующийся во второй тройке нападения, сообщает Джо Смит.

Звенья нападения:
Палат – Пойнт – Кучеров;
Киллорн – Чирелли – Стэмкос;
Коулман – Гурд – Колтон;
Марун – Джонсон – Жозеф.

Звенья защитников:
Хедман – Рутта;
Макдона – Чернак;
Сергачёв – Савар.

Напомним, Никита Кучеров пропустил весь регулярный сезон из-за травмы. Стивен Стэмкос сыграл в 38 встречах.

В первом раунде Кубка Стэнли-2021 «Тампа» сыграет с «Флоридой Пантерз». Игры запланированы на 17, 19, 21 и 22 мая. Стартовая встреча состоится 17 мая в 2:30 мск.

«Он будет таким же, как год назад». Кучеров пропустил сезон НХЛ и возвращается в плей-офф
Никита вернулся на лёд два месяца назад, а теперь готовится стать джокером «Тампы».
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