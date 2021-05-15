Кучеров тренируется в первом звене «Тампы» перед матчем плей-офф с «Флоридой»
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров восстановился от травмы и приступил к тренировкам команды в первом звене. Помимо Кучерова восстановился форвард Стивен Стэмкос, тренирующийся во второй тройке нападения, сообщает Джо Смит.
Звенья нападения:
Палат – Пойнт – Кучеров;
Киллорн – Чирелли – Стэмкос;
Коулман – Гурд – Колтон;
Марун – Джонсон – Жозеф.
Звенья защитников:
Хедман – Рутта;
Макдона – Чернак;
Сергачёв – Савар.
Напомним, Никита Кучеров пропустил весь регулярный сезон из-за травмы. Стивен Стэмкос сыграл в 38 встречах.
В первом раунде Кубка Стэнли-2021 «Тампа» сыграет с «Флоридой Пантерз». Игры запланированы на 17, 19, 21 и 22 мая. Стартовая встреча состоится 17 мая в 2:30 мск.
«Он будет таким же, как год назад». Кучеров пропустил сезон НХЛ и возвращается в плей-офф
Никита вернулся на лёд два месяца назад, а теперь готовится стать джокером «Тампы».
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