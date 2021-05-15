Hokej.cz: отличная генеральная репетиция перед ЧМ! Чехи смяли Россию

Сегодня, 15 мая, сборная России играла третий матч на четвёртом этапе Евротура — Чешских играх. В заключительном матче турнира сборная России уступила Чехии со счётом 0:4. Чешские СМИ эмоционально отреагировали на эту победу.

«Отличная генеральная репетиция перед ЧМ! Чехи смяли Россию», — с таким заголовком вышла новость на чешском сайте Hokej.cz.

На 11-й минуте Филип Задина открыл счёт в матче, на 21-й Иржи Секач реализовал буллит и увеличил преимущество чехов, а на 31-й Якуб Флек сделал счёт крупным. Сразу после третьей пропущенной шайбы тренерский штаб сборной России заменил голкипера Федотова. Место в воротах занял Александр Самонов. Ещё одну шайбу забросил Томаш Зохорна на 41-й минуте.

По итогам сезона-2020/2021 Россия одержала 10 побед из 12 на Евротуре.