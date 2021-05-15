Hokej.cz: отличная генеральная репетиция перед ЧМ! Чехи смяли Россию

Сегодня, 15 мая, сборная России играла третий матч на четвёртом этапе Евротура — Чешских играх. В заключительном матче турнира сборная России уступила Чехии со счётом 0:4. Чешские СМИ эмоционально отреагировали на эту победу.
«Отличная генеральная репетиция перед ЧМ! Чехи смяли Россию», — с таким заголовком вышла новость на чешском сайте Hokej.cz.
На 11-й минуте Филип Задина открыл счёт в матче, на 21-й Иржи Секач реализовал буллит и увеличил преимущество чехов, а на 31-й Якуб Флек сделал счёт крупным. Сразу после третьей пропущенной шайбы тренерский штаб сборной России заменил голкипера Федотова. Место в воротах занял Александр Самонов. Ещё одну шайбу забросил Томаш Зохорна на 41-й минуте.
По итогам сезона-2020/2021 Россия одержала 10 побед из 12 на Евротуре.
- 15 мая 2021
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:02
-
18:57
-
18:44
-
18:27
-
18:05
-
17:56
-
17:37
-
17:35
-
17:21
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
15:41
-
15:23
-
15:01
-
15:00
-
14:44
-
14:12
-
14:00
-
13:48
-
13:19
-
13:06
-
12:59
-
12:28
-
12:16
-
12:02
-
11:41
-
11:33
-
11:19