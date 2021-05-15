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Брагин – о 0:4: сборная России играла неплохо, подвела реализация

Брагин – о 0:4: сборная России играла неплохо, подвела реализация
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение сборной России от Чехии в заключительном матче Евротура.

«Хороший матч с двух сторон, боевой, практически уровня чемпионата мира по самоотдаче и борьбе. Я скажу, что мы неплохо сегодня играли в плане тактики и самоотдачи. Подвела реализация, особенно во втором периоде. 10 побед подряд на Евротуре – это хороший результат. Планомерно готовились к чемпионату миру, сейчас подготовка закончена», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. В первом матче турнира сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4. Во второй встрече россияне уступили национальной команде Финляндии со счётом 1:4 и прервали рекордную победную серию из 10 матчей. В третьем матче подопечные Валерия Брагина проиграли команде Чехии — 0:4.

Сборная России уступила Чехии в заключительном матче Евротура
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