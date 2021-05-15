Брагин: у Тимкина серьёзный ушиб, шайба попала в открытое место

Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал повреждение Евгения Тимкина, полученное на Евротуре.
«Сложно сказать по Тимкину, шайба попала в открытое место. Надеемся, что ничего серьёзного там нет, но ушиб у него серьёзный. Попробовали Григоренко и в центре и с краю, будем определяться сейчас. Для первого матча после недельной паузы неплохо выглядел моментами. У первого звена были хорошие моменты, так пока их и оставим. Они создавали хорошие моменты, но забить не смогли», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Сборная России выиграла все три предшествующих этапа Евротура сезона-2020/2021. В первом матче турнира сборная России оказалась сильнее команды Швеции — 6:4. Во второй встрече россияне уступили национальной команде Финляндии со счётом 1:4 и прервали рекордную победную серию из 10 матчей. В третьем матче подопечные Валерия Брагина проиграли команде Чехии — 0:4.
- 15 мая 2021
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