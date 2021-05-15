Михайлов: вратарь Федотов сыграл не на уровне игрока сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение сборной России от Чехии на Евротуре.



«Игра мне не понравилась. Как можно играть, не забивая ни одной шайбы? Вы можете на листке бумаги написать без карандаша? Так же и здесь. Не на уровне игрока сборной России сыграл вратарь Федотов. Если после первой игры с Финляндией я сказал, что ничего страшного, то это поражение уже настораживает. Из каждого поражения стоит делать выводы. Думаю, тренерский штаб что-то пытался сделать, но, кроме маленьких стыков в матче, мне ничего не понравилось. Очень много вопросов. Время покажет, как за оставшееся время создадут команду, которая будет забивать и выигрывать», – сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Наши всухую проиграли в последнем матче перед стартом на ЧМ! Чехия — Россия. Онлайн Сборная России много ошибалась в обороне и не смогла забить Грубецу. Много вопросов по игре в преддверии ЧМ в Латвии.