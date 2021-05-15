Опубликован состав сборной Чехии на чемпионат мира — 2021
Сборная Чехии в «Твиттере» объявила состав на предстоящий чемпионат мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.
Вратари: Шимон Грубец, Петр Квача, Роман Вилл.
Защитники: Филип Гронек, Либор Гайек, Лукаш Клок, Давид Мусил, Михал Моравчик, Давид Скленичка, Либор Шулак, Андрей Шустр, Ондржей Витасек.
Нападающие: Матей Блюмель, Филип Хитил, Якуб Флек, Робин Ганзл, Ян Коварж, Доминик Кубалик, Радан Ленц, Адам Мусил, Лукаш Радил, Иржи Секач, Иржи Смейкал, Матей Странски, Михаэль Шпачек, Якуб Врана, Филип Задина, Томаш Зогорна.
На чемпионате мира сборная Чехии сыграет в одной группе с Швецией, Великобританией, Россией, Швейцарией, Данией, Словакией и Беларусью. В стартовом матче турнира чехи встретятся с командой России.
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