Бадюков: у сборной России на чемпионате мира будет время прийти в себя на групповом этапе

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о поражении сборной России от Чехии на Евротуре (0:4).

«Изначально было понятно, что на домашнем турнире чехи сыграют на максимуме. Нашей команде не хватило свежести, чтобы хорошо начать, а дальше попытались сделать наложение – это когда звенья запирают в зоне, над этим компонентом стоит ещё поработать. Уверен, у сборной России на чемпионате мира будет другое состояние, тем более, будет время прийти в себя на групповом этапе.



Федотов, конечно, сыграл неудачно. Но ему не помогали игроки, он реагировал на первый бросок, а дальше шло добивание. В этом плане к нему претензий нет. Самонов провёл довольно неплохой матч. Он, кстати, единственный провёл победную игру. Самонов поможет нам на чемпионате мира, тем более, что у нас нет вариантов. Вратарей из НХЛ придётся ждать минимум до полуфинала.



Хорошо, что перед чемпионатом мира мы увидели своего соперника в хорошем состоянии, с лидерами. Мы увидели все сильные стороны чехов. Далеко не факт, что на грядущем турнире у Чехии получится такая же игра. Сборная России будет гораздо мобильнее из-за нападающих, совершенно другая игра будет», – сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.