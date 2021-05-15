Бадюков: у сборной России на чемпионате мира будет время прийти в себя на групповом этапе

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением о поражении сборной России от Чехии на Евротуре (0:4).
«Изначально было понятно, что на домашнем турнире чехи сыграют на максимуме. Нашей команде не хватило свежести, чтобы хорошо начать, а дальше попытались сделать наложение – это когда звенья запирают в зоне, над этим компонентом стоит ещё поработать. Уверен, у сборной России на чемпионате мира будет другое состояние, тем более, будет время прийти в себя на групповом этапе.
Федотов, конечно, сыграл неудачно. Но ему не помогали игроки, он реагировал на первый бросок, а дальше шло добивание. В этом плане к нему претензий нет. Самонов провёл довольно неплохой матч. Он, кстати, единственный провёл победную игру. Самонов поможет нам на чемпионате мира, тем более, что у нас нет вариантов. Вратарей из НХЛ придётся ждать минимум до полуфинала.
Хорошо, что перед чемпионатом мира мы увидели своего соперника в хорошем состоянии, с лидерами. Мы увидели все сильные стороны чехов. Далеко не факт, что на грядущем турнире у Чехии получится такая же игра. Сборная России будет гораздо мобильнее из-за нападающих, совершенно другая игра будет», – сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
- 15 мая 2021
-
20:39
-
20:35
-
20:32
-
20:27
-
20:14
-
19:55
-
19:39
-
19:27
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:02
-
18:57
-
18:44
-
18:27
-
18:05
-
17:56
-
17:37
-
17:35
-
17:21
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
17:00
-
16:50
-
16:35
-
15:41
-
15:23
-
15:01
-
15:00
-
14:44
-
14:12
-
14:00
-
13:48
-
13:19