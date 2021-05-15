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Тренер Чехии — о составе на ЧМ: не хотим показывать трусливый, пугливый хоккей

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Тренер Чехии — о составе на ЧМ: не хотим показывать трусливый, пугливый хоккей
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан прокомментировал выбранный на чемпионат мира состав.

«Мы не хотим показывать трусливый, пугливый хоккей. Хотим играть активно, но в то же время не сумасбродно. Мы ищем компромисс», – цитирует Пешана Жданек Янда в «Твиттере».

Напомним, чемпионат мира – 2021 состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.
На чемпионате мира сборная Чехии сыграет в одной группе с Швецией, Великобританией, Беларусью, Швейцарией, Данией, Словакией и Россией.

Ранее стали известны подробности ковид-протокола: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.

После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм.

Опубликован состав сборной Чехии на чемпионат мира — 2021
Календарь и состав групп ЧМ-2021
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