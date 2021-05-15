Тренер Чехии — о составе на ЧМ: не хотим показывать трусливый, пугливый хоккей

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан прокомментировал выбранный на чемпионат мира состав.



«Мы не хотим показывать трусливый, пугливый хоккей. Хотим играть активно, но в то же время не сумасбродно. Мы ищем компромисс», – цитирует Пешана Жданек Янда в «Твиттере».



Напомним, чемпионат мира – 2021 состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

На чемпионате мира сборная Чехии сыграет в одной группе с Швецией, Великобританией, Беларусью, Швейцарией, Данией, Словакией и Россией.



Ранее стали известны подробности ковид-протокола: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.



После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм.

Опубликован состав сборной Чехии на чемпионат мира — 2021