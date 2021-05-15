Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею — 2021

По итогам трехнедельного тренировочного цикла штаб сборной России назвал фамилии игроков, которые отправятся в Ригу для участия в чемпионате мира, сообщает официальный сайт ФХР.

Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов.

Защитники: Владислав Гавриков, Георгий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков.

Нападающие: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко.



Кроме того, в специальном «пузыре», организованном ФХР, в Риге по индивидуальной программе будут готовиться вратарь Иван Бочаров, защитник Кирилл Кирсанов, нападающие Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Василий Подколзин.



Таким образом, из 28 будет заявлено 26 игроков – два места будет оставлено под вратаря и нападающего.