Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею — 2021

По итогам трехнедельного тренировочного цикла штаб сборной России назвал фамилии игроков, которые отправятся в Ригу для участия в чемпионате мира, сообщает официальный сайт ФХР.
Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов.
Защитники: Владислав Гавриков, Георгий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков.
Нападающие: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко.
Кроме того, в специальном «пузыре», организованном ФХР, в Риге по индивидуальной программе будут готовиться вратарь Иван Бочаров, защитник Кирилл Кирсанов, нападающие Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Василий Подколзин.
Таким образом, из 28 будет заявлено 26 игроков – два места будет оставлено под вратаря и нападающего.
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