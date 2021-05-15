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Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею — 2021

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по хоккею — 2021
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

По итогам трехнедельного тренировочного цикла штаб сборной России назвал фамилии игроков, которые отправятся в Ригу для участия в чемпионате мира, сообщает официальный сайт ФХР.

Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов.

Защитники: Владислав Гавриков, Георгий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков.

Нападающие: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко.

Кроме того, в специальном «пузыре», организованном ФХР, в Риге по индивидуальной программе будут готовиться вратарь Иван Бочаров, защитник Кирилл Кирсанов, нападающие Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Василий Подколзин.

Таким образом, из 28 будет заявлено 26 игроков – два места будет оставлено под вратаря и нападающего.

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