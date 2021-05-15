Стали известны фамилии шести игроков, которые не попали в заявку сборной России на ЧМ-2021

Тренерский штаб сборной России определился с игроками, которые не попадут в окончательную заявку национальной команды на ЧМ-2021. Это защитники Егор Яковлев, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин и Даниил Пыленков, а также форварды Павел Красковский и Денис Зернов.

Напомним, чемпионат мира — 2021 состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе с Швецией, Великобританией, Беларусью, Швейцарией, Данией, Словакией и Чехией.



Ранее стали известны подробности ковид-протокола: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.



После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм.