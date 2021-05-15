«У Давыдова повышенное давление». В сборной России объяснили замену тренера вратарей

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов не сможет поехать на чемпионат мира-2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

«Тренер вратарей Рашит Давыдов не сможет работать на чемпионате мира. В последние две недели у специалиста наблюдается повышенное давление. Медицинская служба национальной команды считает опасным рисковать его здоровьем. Давыдова заменит тренер вратарей Стефан Перссон, последние пять сезонов работавший в «Спартаке». Штаб сборной желает Рашиту Абдулхаковичу здоровья и возвращения к работе» – сообщили в ФХР.

На чемпионате мира сборная России сыграет в одной группе с Швецией, Великобританией, Беларусью, Швейцарией, Данией, Словакией и Чехией.



Ранее стали известны подробности ковид-протокола: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.



После этого он сможет приступить к тренировкам и в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, будет допущен к играм.