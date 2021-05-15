Брызгалов — о Капризове: можно только восхищаться мальчишкой. Он уже стал звездой НХЛ

Бывший российский голкипер Илья Брызгалов поделился мнением о первом сезоне Кирилла Капризова в Национальной хоккейной лиге в составе «Миннесоты Уайлд».
«Можно только порадоваться за «Миннесоту». Защитники почти всё те же, что были при мне – Дамба, Бродин, Сперджен. Нападение немного изменилось, Капризов привнёс сумасшедшую энергию, динамику в игру. Забивает, лезет на ворота. Такие яркие игроки привлекают внимание к своей персоне, а потом и к команде. Улучшаются результаты, он много забивает и отдаёт, делает невероятные передачи. Можно только восхищаться мальчишкой. Он молодец, быстро вписался и стал уже звездой в НХЛ. Мальчишка яркий, талантливый, прогресс «Миннесоты» связан с его яркой игрой», – сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
- 15 мая 2021
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