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Кучеров вернулся после травмы и сыграет впервые в сезоне

Кучеров вернулся после травмы и сыграет впервые в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

Нападающие «Тампа-Бэй Лайтнинг» россиянин Никита Кучеров и канадец Стивен Стэмкос восстановились от травм и сыграют в первом матче Кубка Стэнли-2021 с «Флоридой Пантерз», сообщает Джо Смит.

Ранее журналист говорил, что оба хоккеиста приступили к тренировкам. Кучеров тренировался в первом звене, Стэмкос – во втором.

Российский форвард пропустил весь регулярный чемпионат из-за травмы, а в сезоне-2019/2020 провёл в регулярке 68 встреч и набрал 85 очков (33+52). В прошлом Кубке Стэнли у игрока 32 очка (6+26) в 22 играх.

Канадский нападающий в текущем сезоне провёл 38 матчей в регулярке и набрал 34 очка: забросил 17 шайб и отдал столько же результативных передач.

По итогам сезона «Тампа» заняла третье место в таблице Центрального дивизиона.

«Он будет таким же, как год назад». Кучеров пропустил сезон НХЛ и возвращается в плей-офф
Никита вернулся на лёд два месяца назад, а теперь готовится стать джокером «Тампы».
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