Форвард «Сент-Луиса» Перрон добавлен в протокол COVID-19. У него 58 очков в 56 матчах

32-летний канадский форвард «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон в преддверии старта розыгрыша Кубка Стэнли оказался включён в протокол COVID-19. Об этом сообщает журналист The Athletic Джереми Рутерфорд в «Твиттере».
Отметим, что игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.
В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Перрон принял участие в 56 встречах за «Сент-Луис», в которых набрал 58 (19+39) очков при показателе полезности «+6».
Напомним, что в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» встретится с «Колорадо Эвеланш». Старт серии запланирован на 18 мая.
- 16 мая 2021
-
01:22
-
01:03
- 15 мая 2021
-
23:00
-
22:39
-
22:05
-
21:46
-
21:45
-
21:28
-
21:21
-
21:15
-
20:58
-
20:55
-
20:39
-
20:35
-
20:32
-
20:27
-
20:14
-
19:55
-
19:39
-
19:27
-
19:17
-
19:13
-
19:08
-
19:02
-
18:57
-
18:44
-
18:27
-
18:05
-
17:56
-
17:37
-
17:35
-
17:21
-
17:15
-
17:10
-
17:00