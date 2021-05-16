Форвард «Сент-Луиса» Перрон добавлен в протокол COVID-19. У него 58 очков в 56 матчах

32-летний канадский форвард «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон в преддверии старта розыгрыша Кубка Стэнли оказался включён в протокол COVID-19. Об этом сообщает журналист The Athletic Джереми Рутерфорд в «Твиттере».

Отметим, что игроки, фигурирующие в списке протокола НХЛ по COVID-19, могут быть внесены туда по ряду причин: неподтверждённый положительный тест, подтверждённый случай COVID-19, изоляция при появлении симптомов, отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021 Перрон принял участие в 56 встречах за «Сент-Луис», в которых набрал 58 (19+39) очков при показателе полезности «+6».

Напомним, что в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» встретится с «Колорадо Эвеланш». Старт серии запланирован на 18 мая.