Овечкин провёл сокрушительный силовой приём в матче с «Бостоном», сбив с ног Крейчи

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит первый матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». К середине 1-го периода в счёте ведут хозяева – 1:0.

Уже в самом начале встречи 35-летний российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин встретил жёстким силовым приёмом на скорости одного из лидеров «Бостона» — чешского нападающего Дэвида Крейчи, уронив его на лёд.

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Напомним, что в концовке регулярного чемпионата Овечкин пропустил семь из девяти последних игр. Россиянин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах и впервые за 16 лет своей карьеры в НХЛ не смог забросить 30 шайб за сезон, это личный антирекорд Александра.