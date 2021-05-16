Второй гол «Вашингтона» переписали на Диллона, у Овечкина передача

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит первый матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». К середине 2-го периода в счёте ведут хоккеисты «Вашингтона» — 2:1.

На 9-й минуте 2-го периода дебютной заброшенной шайбой в текущем розыгрыше Кубка Стэнли мог отметиться 35-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин, чью заброшенную шайбу переписали на его одноклубника спустя несколько минут. Таким образом, Александр записал на свой счёт результативную передачу на Брендена Диллона. Отметим, что этот гол для Александра мог стать юбилейным – 70-м за карьеру в плей-офф НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1197 матчей, в которых отметился 1320 (730+590) результативным действием при показателе полезности «+75».