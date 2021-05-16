Защитник «Бостона» Лозон атаковал Овечкина у борта, ткнув его клюшкой в лицо

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит первый матч серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». К середине 2-го периода в счёте ведут хоккеисты «Вашингтона» — 2:1.
Во 2-м периоде в одном из игровых эпизодов в углу площадки российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вёл силовую борьбу за шайбу с американским защитником Кеваном Миллером, в результате которой игрок обороны оказался на льду. В это же время опытного российского хоккеиста сзади атаковал 23-летний канадский защитник Жереми Лозон, который наносил удар за ударом в спину Овечкина, а затем, когда Александру удалось развернуться, форвард «Вашингтона» получил несколько тычков клюшкой в лицо.
Видео доступно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Отметим, что в феврале этого года другой российский хоккеист – Павел Бучневич из «Нью-Йорк Рейнджерс» провёл яркий кулачный поединок всё с этим же представителем «Бостона» Жереми Лозоном.
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